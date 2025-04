Serie A2 basket: Rivierabanca Rimini si impone su Vigevano 87-71 e resta secondo dietro Udine

Vittoria netta in Serie A2 di pallacanestro per la Rivierabanca Basket Rimini. Nel match casalingo contro l’Elachem Vigevano i romagnoli dominano il parquet chiudendo con un roboante 87-71.

Implacabile sotto canestro la guardia Pierpaolo Marini che sale sul gradino più alto del podio dei marcatori: per lui 33 punti realizzati. Sulla sponda lombarda si segnalano i 22 dell’omologo Gabriele Stefanini.

Rimini rimane secondo dietro all’Apu Old Wide West Udine, che ha battuto Cento 69-72, in attesa dello scontro diretto di domenica prossima. Nel quale, in caso di ulteriore vittoria i friulani conquisterebbero l’aritmetica promozione in Serie A1. Nel caso contrario, ovvero di trionfo dei romagnoli, questi andrebbero a -2 con lo scontro diretto a favore. Che, in caso di parità a fine campionato, consegnerebbe il salto di categoria alla squadra di coach Sandro Dell’Agnello.