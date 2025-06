RivieraBanca vince il derby di Forlì e vola in finale (64-76)

La legge del più forte. RivieraBanca vince gara-4 contro una Unieuro ferita e conquista la finale contro Cantù (64-76). Top scorer riminese Robinson con 17 punti, per i forlivesi 18 punti per Gaspardo. Con Perkovic che resta in panchina, in avvio l’Unieuro è sorretta dall’energia di Parravicini e dai punti Gaspardo, in un avvio pieno di errori in attacco dove RivieraBanca resta a contatto (13-9 al 5’). L’ingresso di Tomassini si fa sentire per Rimini, che innesca bene Camara sotto canestro e sorpassa sul 13-15 all’8’. Sulle ali di Tomassini la squadra di Dell’Agnello gira che è un piacere ma sbaglia troppo ai liberi (1/6 nel quarto) e potrebbe avere una fuga più corposa, invece arriva fino a un 14-19 limato dalla tripla di Cinciarini alla prima sirena (17-19 al 10’).

Nel secondo quarto entra Magro per dare punti e ossigeno sotto i tabelloni a Forlì, ma Camara è di fatto immarcabile e un suo gioco da tre punti vale il 21-26 del 12’30” (Camara già 9). Magro vale 6 punti in un amen e tiene a contatto i padroni di casa (27-28 al 14’10”) ma la brutta notizia per l’Unieuro è Gaspardo di nuovo ko per una botta al naso e costretto ad andare negli spogliatoi. Forlì però ha carattere da vendere e resta a contatto (32-31 al 16’50”), fino a un 7-0 firmato dalla tripla di Johnson che issa RivieraBanca a +6 (32-38 al 17’51”, time out Martino). Robinson centra anche il 32-40, Forlì ritrova Gaspardo ma non il canestro e il 2/2 di Marini in lunetta scrive il +9 di chi viaggia (33-42 al 19’11”) massimo vantaggio scritto alla pausa lunga.