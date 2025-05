RivieraBanca-Unieuro: ancora disponibili pochissimi biglietti per garadue

La partita di questa sera è l’unica che non sarà trasmessa in diretta dalle telecamere della Rai. Raisport ha coperto garauno e farà altrettanto per garatre ed eventuali quarta e quinta partita. Quindi l’unica diretta stasera è su LNP Pass.

Il Flaminio dovrebbe presentare il secondo “tutto esaurito” in 48 ore. Alla chiusura di ieri sera erano ancora disponibili circa 100 biglietti che termineranno sicuramente oggi. La prevendita continua in sede dalle 9 alle 12,30 e nelle tabaccherie autorizzate. Eventuale apertura delle biglietterie al Flaminio alle 18,30, apertura delle porte alle 19. Per quanto riguarda garatre, mentre domani si attende il via libera per i tifosi di Rimini a Forlì, l’Unieuro ricorda che ieri sera è terminata la prelazione del posto per gli abbonati, quindi da oggi parte la vendita libera.

