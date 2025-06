RivieraBanca su Pollone, l’Unieuro stringe per Serpilli e valuta Simioni

Mentre Rbr ha chiuso ufficialmente la stagione ieri sera con il suo galà al PalaCongressi, l’attenzione si sposta su mercato e squadra del futuro, che possa migliorare il doppio secondo posto di regular season e play-off. Per il primo innesto manca ormai solo l’ufficialità: si tratta di Luca Pollone, ala di 1.97 che nelle ultime tre stagioni ha giocato proprio con la maglia dell’ Unieuro (23 minuti e 6 punti di media in regular season, 17 e 2.4 nei play-off appena conclusi). Con lui dovrebbe arrivare anche Giacomo Leardini, ala grande in uscita da Vigevano (24.8 minuti e 8.5 punti di media in regular season, 32.3 e 12.3 nei play-out) e azzurro di 3x3. Altro obiettivo primario della società riminese è la conferma di Gora Camara. Il lungo senegalese classe 2001 è stato un grande protagonista del campionatone biancorosso (21 minuti, 9.7 punti e 5.5 rimbalzi di media in regular season, 20, 9.4 e 4.2 nei play-off) e ha tutte le intenzioni di rimanere a Rimini.

Inizia a muoversi con forza sul mercato anche la Pallacanestro 2.015 dopo l’annuncio del ritorno di Kadeem Allen. Forlì ha già quattro pedine disposte nel suo scacchiere – Allen, Harper, Tavernelli e Gaspardo – e in attesa di sciogliere le riserve sulla permanenza o meno di Angelo Del Chiaro e Matteo Parravicini, si intensificano i contatti. Uno su tutti, quello per l’ala di 2 metri del 1999 Michele Serpilli, le ultime due stagioni all’Assigeco Piacenza: oltre 11 punti e 5 rimbalzi di media nella fase ad orologio e nei play-off del 2023/2024 quando il suo minutaggio si alzò dopo l’infortunio di Miller e 12 punti con 5.3 rimbalzi a gara nei 30 minuti giocati a sera lo scorso campionato chiuso con la retrocessione degli emiliani. Su di lui c’è anche la JuVi Cremona, ma l’Unieuro sta informandosi e molto sulla possibilità di averlo con il preciso intento di mettere alle spalle di Gaspardo un’ala capace di aprire il campo grazie al suo sempre molto pericoloso tiro dall’arco.

Serpilli, il cui zio è quell’ Achille Polonara che ora sta combattendo contro la leucemia la battaglia più importante della sua vita, ha questa dote, ma non quella di poter giocare da centro tattico come Davide Pascolo. Un ruolo come quello di “Dada”, dunque, resterebbe ancora da assegnare, oppure potrebbe venire poi preso da Gaspardo stesso. Importante, allora, capire su quale tipo di centro andrà a puntare Antimo Martino, con alcune voci che lo danno interessato anche ad Alessandro Simioni di Rimini. Sempre in tema lunghi, il 2.15 Alberto Mariuzzo fresco di convocazione con la Nazionale Under 20, sarà quasi certamente girato in prestito alla Virtus Imola, mentre il play 19enne Tommaso Pinza, dopo la brillante esperienza in giallonero, potrebbe anche “fare la squadra” in A2, occupando almeno inizialmente la decima casella del roster.

