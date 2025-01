RivieraBanca, naturale appannamento, Unieuro senza ansia da prestazione

Campionato-caos ma c’era da aspettarselo sin da questa estate, leggendo i roster delle venti partecipanti all’A2 2024-2025. Ma livellamento ed equilibrio stanno andando ben oltre le previsioni della vigilia, perché dopo ben 24 giornate i risultati e la classifica che ne deriva sono totalmente indecifrabili. E, di conseguenza, le previsioni su ciò che potrà succedere nelle prossime 14 giornate, impossibili.

Una corsa a undici

Sono quelle formazioni, racchiuse in uno scarto di 10 punti (pochissimi a ben pensarci) e un’altra che riguarda le restanti nove, ma non si tratta di due campionati in uno, perché ciò che rende unica, affascinante, difficilissima questa A2, è l’assoluta osmosi tra le due colonne della classifica. Le ultime, almeno per una sera o per più sere randomizzate senza poter prevedere quali, possono essere le prime, ossia batterle, e tra le prime le gerarchie mutano più rapidamente della velocità del vento. Ne sanno qualcosa Rimini e Cantù, che al momento dello scontro diretto vinto dai brianzoli al Flaminio il 15 dicembre, sembravano destinate a giocarsi tra loro la promozione diretta. Niente di più falso, col senno del poi, visto che Rbr sta oggettivamente vivendo una fase di appannamento (e il rendimento di Marini ne è l’emblema) culminata nell’unico netto crollo dell’annata giunto mercoledì a Brindisi, mentre Cantù è in crisi assoluta, con la terza sconfitta consecutiva a Bologna che fa vacillare la panchina di Nicola Brienza. Negli ultimi due mesi, su 12 partite disputate, i brianzoli hanno ottenuto appena sei vittorie, così come Cividale. Una in meno di quelle conquistate da Forlì.

In due risalgono

A questo punto ci sono due squadre che viaggiano come un treno. La Fortitudo (20 punti sui 24 disponibili da dicembre) e Avellino, che sconfiggendo l’altrettanto (apparentemente) lanciata Pesaro, è a 9 successi nelle ultime 12 gare. Morale: con 14 turni ancora davanti, tutto, ma proprio tutto, è ancora in gioco. Scommettere su chi arriverà prima a fine aprile è sempre più un azzardo e la “Effe” felsinea si candida a essere l’autentica mina vagante del volatone finale. Udine e Rimini devono fare molta attenzione a non prestare il fianco a rimonte, ma paradossalmente il mangiarsi punti a vicenda tra le cosiddette “migliori”, può avvantaggiarle.

Rimini subito in campo

A patto, nel caso di Rbr che si archivi immediatamente il ko di Brindisi senza connotarlo di chissà quali significati reconditi: tutte, almeno una volta, sono cadute male, e per Rimini è la prima sconfitta pesante. Domani a Milano c’è l’occasione per regire e piazzare un colpo di peso, ma anche in caso di esito negativo la capolista non dovrà perdere lucidità nella corsa finale. Ma ritrovare brillantezza fisica perché quella sembra mancare attualmente e capire che se l’attacco non produce più come in autunno, è dietro che si deve girare la serratura. I campionati si vincono sempre in difesa.

E lo sa bene Forlì