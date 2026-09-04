Vince la Virtus però questa Dole promette bene (79-83)

DOLE RIMINI-VIRTUS BOLOGNA 79-83

DOLE rimini: Leardini 3, Tomassini 14, Lenci 6, Denegri 17, Marini 10, Udom 16, Terenzi, Stephens 2, Simioni 8, Bartoli 3. Ne: De Gregori e Della Chiesa. All. Dell’Agnello.

VIRTUS bologna: Bello 12, Frazier 9, Casarin 3, Moore Junior. 15, Edwards 7, Baldasso, Alston Junior. 16, Hackett 3, Ferrari 2, Diarra 5, Klintman 10, Diouf 1. All. Mumbrù.

ARBITRI: Bonotto, Tirozzi e Tallon.

PARZIALI: 13-27, 36-45, 63-55.

TIRI LIBERI: Dole 13/18, Virtus 14/21.

TIRI DA DUE: Dole 18/39, Virtus 15/32.

TIRI DA TRE: Dole 10/34, Virtus 13/33.

Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un anno interessante: la Start Romagna Cup va alla Virtus Bologna, ma la Dole tiene testa ai più quotati avversari (tante le assenze, su tutti Niang da una parte e Demps dall’altra), giocando una buona pallacanestro e mostrando un’ottima attitudine. La sconfitta conta meno di zero, mentre i segnali mostrati da Udom e compagnia sono davvero promettenti.