Unieuro-RivieraBanca: trasferta vietata ai tifosi riminesi, partita la prevendita forlivese

Un’altra trasferta vietata. Dopo quella di Pesaro, anche per il derby di Forlì la Questura ha disposto che il settore ospiti dell’Unieuro Arena rimarrà chiuso, con la vendita dei tagliandi vietata ai residenti nella provincia di Rimini.

Per quanto riguarda invece i tifosi forlivesi, dalle 10 di oggi si è aperta la prevendita. Possibile acquistare il biglietto sia online, al seguente link https://bit.ly/TickOL-2425, che in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket e ricevitorie Sisal. Biglietteria attiva anche in sede, in viale Corridoni 10 a Forlì, fino a venerdì 20 gennaio dalle ore 9.00 alle 12.30.

Il giorno della partita, la biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta dalle ore 18:30.

Di seguito gli importi del biglietto per singolo settore:

SETTORE Prezzo biglietto

PARTERRE GOLD 70,00 €

PARTERRE ROSSO 50,00 €

PARTERRE LOW COST 40,00 €

CENTRALE NUMERATO 32,00 €

CURVA NUMERATA 25,00 €

TERZO ANELLO 15,00 €