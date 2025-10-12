Una super Dole: Rimini sbanca Mestre 73-92

Trasferta di lusso per la Dole Basket Rimini. Sul parquet del Palasport “Giuseppe Taliercio” di Mestre, la squadra di coach Sandro Dell’Agnello si è imposta con una vittoria di 21 punti: 73-92.
Sugli scudi l’ala americana Mark Ogden che chiude il match con la soddisfazione del titolo di best scorer: 19 punti messi a segno per lui.
Gemini Mestre - Dole Basket Rimini 73-92 (16-33, 17-19, 28-24, 12-16)
Gemini Mestre: Simone Aromando 14 (3/6, 0/1), Federico Bonacini 13 (2/4, 2/3), Nicola Giordano 12 (4/7, 1/2), Keshawn Curry 11 (3/5, 1/4), Simone Valsecchi 10 (1/1, 2/5), Lorenzo Galmarini 5 (1/2, 1/2), Costantino Bechi 5 (1/6, 1/1), Ivan Alipiev 3 (1/2, 0/1), Seraphin Kadjividi boussounka 0 (0/2, 0/0), Marco Porcu 0 (0/0, 0/0), Riccardo D’ argento 0 (0/0, 0/0), Pietro Bizzotto 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 17 / 22 - Rimbalzi: 26 4 + 22 (Seraphin Kadjividi boussounka 6) - Assist: 8 (Keshawn Curry 3)
Dole Basket Rimini: Mark Ogden 19 (5/6, 1/4), Gerald Robinson 17 (4/8, 2/3), Pierpaolo Marini 16 (5/8, 2/4), Alessandro Simioni 14 (7/10, 0/1), Davide Denegri 10 (2/4, 2/5), Giovanni Tomassini 7 (0/2, 2/4), Giacomo Leardini 5 (1/3, 1/3), Luca Pollone 2 (1/1, 0/1), Assane Sankare 2 (0/1, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0), Gora Camara 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Giacomo Leardini 8) - Assist: 9 (Davide Denegri 6)