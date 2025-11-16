Una Dole indomabile: Ruvo di Puglia schiacciata 84-58

Indomabile. Questo l’aggettivo più appropriato per descrivere la Dole Baket Rimini che questa sera ha annientato con un meritatissimo 84-58 finale gli inermi avversari della Cifro Wines Ruvo di Puglia.
Perso solo il secondo parziale, i ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello hanno trovato lo slancio decisivo chiudendo il terzo quarto con un distacco di venti punti (27-7).
Successo larghissimo per la squadra rivierasca che si aggiudica anche il miglior marcatore del match: Davide Denegri con 16 punti.