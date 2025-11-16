Una Dole indomabile: Ruvo di Puglia schiacciata 84-58

Rinascita Basket Rimini
  • 16 novembre 2025
Davide Denegri, Dole Basket Rimini (foto Morosetti)
Davide Denegri, Dole Basket Rimini (foto Morosetti)

Indomabile. Questo l’aggettivo più appropriato per descrivere la Dole Baket Rimini che questa sera ha annientato con un meritatissimo 84-58 finale gli inermi avversari della Cifro Wines Ruvo di Puglia.

Perso solo il secondo parziale, i ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello hanno trovato lo slancio decisivo chiudendo il terzo quarto con un distacco di venti punti (27-7).

Successo larghissimo per la squadra rivierasca che si aggiudica anche il miglior marcatore del match: Davide Denegri con 16 punti.

Tabellino

Dole Basket Rimini - Crifo Wines Ruvo di Puglia 84-58 (19-13, 20-22, 27-7, 18-16)

Dole Basket Rimini: Davide Denegri 16 (5/5, 2/6), Gora Camara 14 (5/8, 0/0), Mark Ogden 11 (3/5, 1/5), Alessandro Simioni 10 (4/6, 0/0), Assane Sankare 10 (3/3, 1/1), Giovanni Tomassini 9 (0/1, 3/5), Pierpaolo Marini 7 (1/7, 1/2), Giacomo Leardini 4 (0/0, 1/3), Luca Pollone 3 (0/1, 1/3), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 33 6 + 27 (Mark Ogden 9) - Assist: 24 (Davide Denegri, Pierpaolo Marini 6)

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Pierre Brooks ii 16 (4/7, 2/4), Mihajlo Jerkovic 13 (2/5, 2/6), Scott Ulaneo 8 (3/8, 0/0), Jacopo Borra 6 (1/4, 1/1), Micheal Anumba 5 (1/4, 1/1), Tommaso Laquintana 4 (2/4, 0/0), Aanen Moody 2 (1/4, 0/2), Aleksa Nikolic 2 (0/0, 0/1), Bernardo Musso 2 (1/3, 0/3), Thomas Reale 0 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 10 / 16 - Rimbalzi: 31 10 + 21 (Scott Ulaneo 7) - Assist: 13 (Pierre Brooks ii, Thomas Reale 3)

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui