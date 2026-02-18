Una Dole diversa dalle ultime versioni, il problema è che l’Unieuro è la stessa

La sconfitta di Livono a Cento nel posticipo, risultato che fa sorridere Rimini e preoccupare ancor più di quanto già non lo sia, Forlì, ha evitato solo in parte che a dieci giornate “ufficiali” dalla fine del campionato di serie A2 si verificasse la situazione più inestricabile che mente umana potesse concepire. Sì, perché ben otto squadre potevano essere racchiuse in 2 soli punti e se adesso lo sono invece in 4, poco cambia.

Anche perché poi ci sarebbe una “nona incomoda” che è sì a seu punti dalla capolista Pesaro ma che pur sempre si chiama Verona che tra cambio dell’allenatore (Ramagli per Cavina) e inserimento dell’ottimo Loro dalla dipartita Bergamo, non è affatto da escludere dai giochi. In questo contesto da “brodo primordiale”, Rbr si gode una settimana di ritrovata serenità post-derby. È arrivato il risultato che serviva, è giunta una prestazione difensiva “under 70” che dopo due centelli subiti al Flaminio è un toccasana e Dell’Agnello può ritenersi il direttore d’orchestra più realizzato del mondo nel vedere e sentire che i suoi tre tenori Denegri, Tomassini e Marini, per una volta si siano messi diligentemente al servizio del coro.

Ciò che ha sempre fatto la differenza in positivo per una squadra ricchissima di talento individuale nel pacchetto esterni, è stata la capacità dei singoli più dotati di rinunciare a qualcosa per il bene comune. Il derby è stata la sublimazione del concetto, con il palcoscenico preso inizialmente da Alipiev (alla miglior prova in biancorosso) e poi da Simioni e Camara, con gli esterni a “fare da sherpa” nella scalata al successo.