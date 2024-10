Un Flaminio in rosso per RivieraBanca-Unieuro: una t-shirt in regalo ai tifosi di Rimini

Un Flaminio tutto rosso per il derby di domenica Rimini-Forlì. Per la sfida contro l’Unieuro Forlì, NTS Informatica ha scelto di contribuire in maniera sostanziale, regalando a tutti i tifosi rininesi una t-shirt speciale, ovviamente di colore rosso. “L’invito al popolo riminese, - si legge in una nota di Rbr - è quello di indossarla mostrando a tutti, con orgoglio, i propri colori.

Pierpaolo Marini sta già incarnando alla perfezione il motto “Play like a Hero” che caratterizza Rbr fin dalla sua nascita: “Mi sto trovando benissimo a Rimini - spiega - perché in città, grazie al mare, mi sento a casa, e perché l’ambiente del palazzetto è qualcosa di pazzesco. Io sono il tipo di giocatore che si esalta in contesti del genere, e sono felice di essere qui e giocare in una piazza ambiziosa e storica come questa”.

La guardia nativa di Atri ha poi offerto la sua prospettiva sulla sfida con Forlì di domenica: “Un derby come questo, da un lato, è una partita di basket come tutte le altre, ma allo stesso tempo è qualcosa di diverso, perché per i tifosi è un’occasione molto importante. Cercheremo di gestirla normalmente, andando in campo per vincere; sarà una partita difficile contro una squadra molto forte ma vogliamo regalare questa gioia ai nostri tifosi e anche noi stessi”. La passione che caratterizza Pierpaolo Marini in campo è evidente in ogni momento sul parquet, ed è condivisa con i sempre caldissimi tifosi biancorossi: “Una volta tornato a casa dopo la partita - prosegue - mi resta in mente il boato che si sprigiona nei momenti più caldi della gara. Sono emozioni difficili da spiegare, quindi me le tengo strette in ogni momento”.

Anche Moreno Maresi ha spiegato il significato della sua passione: “E’ un tema che mi ha portato, nel 2018, a costruire Rinascita Basket Rimini insieme a Paolo Carasso, Paolo Maggioli e Davide Turci; è anche un tema che mi ha portato a conoscere Stefano diversi anni fa, quindi posso testimoniare che la passione di NTS per lo sport non è una novità“.

La mattinata ha rappresentato anche l’occasione per ufficializzare il ritorno nell’organigramma biancorosso proprio di Moreno Maresi, nuovo Vicepresidente vicario di Rinascita Basket Rimini. “Mi è stato chiesto di riprendere un ruolo che avevo ricoperto già in passato e l’ho fatto molto volentieri, con grande entusiasmo e passione. Di Pierpaolo Marini, che siede al mio fianco, voglio sottolineare la grinta che mette in campo in ogni momento: lui e tutti i suoi compagni rappresentano un insegnamento importante per la curva lato Riccione e per tutti i bambini che la occupano ogni domenica”.