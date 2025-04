Turci: “Il secondo posto di Rimini? Un grande risultato e non era affatto scontato”

Non aveva nulla da chiedere RivieraBanca in questo ultimo turno di regular season, anche se a perdere non ci sta mai nessuno e in casa non è mai bello. Dopo due quarti comandati alla grande, alla lunga i biancorossi si sono spenti, con Nardò che ha pian piano risalito la china portando via dopo un finale punto a punto il referto rosa dal Flaminio.

Sandro Dell’Agnello ha portato con sé in sala stampa Davide Turci in rappresentanza della società e il vice coach Sergio Luise in rappresentanza dello staff tecnico, ringraziando tutti per il lavoro profuso in questa fantastica cavalcata vissuta in stagione regolare.

«Ci faceva piacere finire in altro modo anche se abbiamo lottato fino alla fine - le parole dell’assistente campano -. Non possiamo soffermarci più di tanto su quella che è stata la partita che contava il giusto, siamo già proiettati ai play-off dove vogliamo continuare a recitare un ruolo da protagonista. Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, faremo di tutto per raggiungere il massimo risultato».

Gli fa eco Davide Turci, estremamente grato anche per l’ennesima risposta del pubblico che nonostante la partita non decisiva ha riempito e colorato festosamente il Flaminio. «Ringrazio Sandro per l’attenzione e il pensiero avuto portandoci in sala stampa. Mi fa piacere ricordare tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Io a mia volta non posso che ringraziare Sandro per la stagione disputata, da quando è a Rimini ha una media vittorie clamorosa. Oggi dobbiamo tutti festeggiare un campionato al di sopra delle aspettative, condotto per lunghi momenti, sfuggito per un periodo di calo mentale e tecnico che in una stagione può capitare. Siamo ripartiti conquistando con merito il secondo posto e la prima testa di serie ai play-off, oltre ad aver vinto tanti derby».

Verona, Avellino o Brindisi l’avversario ai quarti. Garauno si giocherà domenica 11 maggio, garadue martedì 13. «Fare pronostici è impossibile, tutte le squadre possono arrivare fino in fondo. Questo risultato non è scontato, siamo arrivati davanti a società importanti che hanno investito tanto o più di noi. Un campionato da applausi, al di sopra di ogni aspettativa. Dobbiamo godere e festeggiare questo momento, adesso proveremo a mettere la ciliegina sulla torta».

