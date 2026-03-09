Tomassini carica Rimini verso la Coppa: “La missione è vincere”

Rimini entra nella settimana della Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West. “Per noi è un onore esserci - ha dichiarato l’allenatore della Dole Sandro Dell’Agnello - perché siamo una società relativamente giovane e ci troviamo qui insieme ad altre realtà storiche della nostra pallacanestro. Giocheremo a Rimini e ci teniamo particolarmente a fare bella figura. Tutte e quattro le squadre hanno meritato di essere qui, noi siamo orgogliosi di esserci ma esserci non basta, quindi proveremo a vincere”.

Gli fanno eco le parole del capitano Giovanni Tomassini: “Sicuramente la missione è quella di vincere. Ci saranno quattro delle migliori squadre del campionato, quindi ci sarà sicuramente grande attenzione, e pressione aggiuntiva arriverà dal fatto che giochiamo in casa. La pressione, però, fa parte dello sport e può aiutare un giocatore a fare ottime partite. A livello personale, sarà difficile replicare la mia prestazione di qualche stagione fa, ma l’obiettivo è fare bene come squadra e dare continuità al buon lavoro fatto dalla società, dal coach e da noi giocatori a partire dalla scorsa stagione”.

La Dole Rimini affronterà in semifinale la Valtur Brindisi: palla a due alle ore 21:00 di venerdì 13 marzo; l’altra semifinale vedrà contrapposte la Tezenis Verona e la Victoria Libertas Pesaro. La finale è invece prevista per le ore 19:45 di domenica 15.

I biglietti saranno validi per la singola partita e dovranno essere acquistati entro le ore 19:00 di giovedì 12 marzo; i tagliandi sono disponibili alla Tabaccheria Pruccoli oppure online sul sito Ticketone.