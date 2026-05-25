Tomassini: «Arriveremo in fondo, non siamo secondi a nessuno»

Dopo una stagione regolare da 9,6 punti, più di un rimbalzo e mezzo e tre assist a partita, ha messo a segno 6 punti nel play- in con Livorno e nelle sette di play-off è salito a 10,42 di media, con 14 bombe, il 61% da due e il 90% ai liberi. Della serie, quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare e i fuoriclasse alzano il livello.

Da vero capitano, Giovanni Tomassini ha preso in mano il timone, azionato il “tom tom” per dettare la rotta decidendo gran parte dei momenti decisivi: 27 punti con conclusioni monstre per indirizzare i quarti con il “sacco” di Jesi in garauno, altri 15 con tutti i canestri decisivi in garacinque alla Vitrifrigo Arena per eliminare Pesaro e 19 con cinque bombe per sbancare subito Cividale. In mezzo regia extra lusso, assist per tutti e gestione dei tempi e dei momenti delle partite da vero professore. Poi sabato pomeriggio si è preso una giornata “di ferie” anche per lui, con zero punti diversi tiri centrati. Voleva forse dimostrare di essere umano con i suoi 38 anni...