Tifosi e ordine pubblico, i vertici di Rbr incontrano il prefetto: “Vogliamo collaborare per risolvere ogni problema”

Tifosi riminesi, ordine pubblico e nodo trasferte. Oggi il presidente di Rbr Paolo Maggioli e l’amministratore delegato Paolo Carasso hanno fatto visita al Prefetto di Rimini Giuseppina Cassone. “Un piacevole incontro - sottolinea il club biancorosso in una nota - durante il quale è emersa la volontà da ambo le parti di instaurare un rapporto sempre più collaborativo. È stata anche l’occasione per raccontare al Prefetto la storia della nostra società, per parlare dei tantissimi soci e sponsor del territorio che sostengono la nostra realtà e per sottolineare il fondamentale supporto e sostegno dei tantissimi appassionati bianco rossi che ogni settimana riempiono il Palasport Flaminio di Rimini.

La società Rinascita Basket Rimini oltre a ringraziare sentitamente il prefetto per l’opportunità, si è resa disponibile ad avviare una fattiva collaborazione al fine di risolvere ogni tipo di problema di ordine pubblico, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti accaduti, e quindi far in modo che le partite al Palasport siano un evento di sport e divertimento per tutte le famiglie e tifosi riminesi”.