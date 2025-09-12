Supercoppa A2, la Dole mette il turbo nella ripresa e piega la Fortitudo con le triple di Ogden e Denegri: domenica alle 21 la finale con Cividale

Flats Service Fortitudo Bologna-Dole Basket Rimini 62-74

FLATS SERVICE: Moore 15, Sarto 3, Della Rosa 5, Sorokas 21, Imbrò 2, Guaiana, Fantinelli 5, Mazzola 7, Barbieri, Moretti 4. All.: Caja.

DOLE: Ogden 17, Denegri 15, Pollone 3, Camara, Tomassini 12, Sankare 2, Marini 9, Della Chiesa, Leardini 2, Robinson 10, Simioni 4. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 18-15, 34-34, 52-59

Una Dole Rimini già da ritmo campionato è in finale per la conquista della Supercoppa Lnp Old Wild West. I ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello regolano con sprazzi di indiscusso talento la Flats Service Fortitudo Bologna con il risultato finale di 62-74. Grazie a questo successo, domenica (14 settembre) i biancorossi giocheranno la finale contro la Ueb Gesteco Cividale (ha superato Forlì 87-86). La palla a due al Pala De Andrè di Ravenna sarà alle 21. In palio il primo trofeo stagionale. Nella semifinale la Dole prende il largo in avvio di terzo quarto, per poi diventare padrona del match a suon di triple (14/33, 42% il totale). Coach Dell’Agnello manda quattro uomini in doppia cifra: Ogden 17, Denegri 15, Tomassini 12, Robinson 10. Più Marini a quota 9.

Robinson, Denegri, Marini, Ogden e Simioni per coach Dell’Agnello. La Effe replica con Fantinelli, Moore, Sarto, Sorokas, Moretti. La semifinale si apre con due liberi di Moretti, nei primi minuti si segna globalmente poco e Caja cerca di dare intensità alla sua difesa. La Dole si sblocca con la tripla di Denegri (2-3), che diventa 2-5 con Robinson. Rbr avanza 4-7 con Simioni, poi Bologna piazza due triple in fila con Sorokas e Fantinelli per il 10-7. Dopo un buon guizzo di Sankare, la Flats Service piazza ancora due canestri da tre con la coppia Della Rosa-Mazzola e sul 16-9 coach Dell’Agnello è costretto a rifugiarsi in time out. Rbr ricuce in chiusura di quarto grazie a una tripla di Tomassini per il -3 (18-15).

In avvio di secondo quarto la Effe si fa cullare da Sorokas (22-15) ma Rbr controbatte e a 6’22 Robinson dice 22 pari. Il match prosegue sui binari dell’equilibrio, finché Ogden non decide di cambiare marcia: l’americano segna sei punti in fila e il suo personale break culmina con il 2+1 che vale il 29-30 riminese. Due belle incursioni di Marini dicono poi 29-32 e 31-34, ma proprio sul gong di fine primo tempo Moore va a infilare la tripla del perfetto equilibrio del 20’ (34-34). Per la Fortitudo all’intervallo Sorokas 14 punti, mentre la Dole ha già otto uomini a referto (Ogden il più produttivo con 9).

La Dole torna in campo con il vento in poppa, i biancorossi piazzano un parziale sontuoso di 2-14 spinto in principio da Robinson, poi Ogden, Marini e Tomassini fino al momentaneo massimo vantaggio di 12 lunghezze (36-48). A riportare in carreggiata una Flats Service smarrita ci deve pensare l’onnipresente Sorokas, Paulius segna cinque punti consecutivi e la Effe rientra 41-48. Ma il pallino del terzo quarto continua a essere saldo nelle mani degli uomini di coach Sandro Dell’Agnello: in molti sprazzi l’Rbr gioca un basket coriaceo e corale che consente ancora di toccare il +10 (49-59) con il canestro da tre di Tomassini. La frazione termina con la tripla di Sarto per il 52-59 del 30’.

Gli ultimi 10 minuti si aprono con Denegri a bombardare da tre due volte in fila (52-65), per il +13. A ruota reazione d’orgoglio della Fortitudo: mini parziale di 6-0 con gli uomini di coach Caja che tornano sotto 58-65 con Moretti. Ma spinta ancora da una gradevole intensità, la Dole è pronta a salire sul palco per lo show: tre triple in fila in ordine cronologico con Ogden, Denegri e ancora Ogden annichiliscono definitivamente Bologna fino al 58-74. Nel finale Rbr non rischia nulla, fino a definire il risultato finale: 62-74. Rimini è in finale.

I biglietti per la finale di domenica Dole Rimini-Ueb Gesteco Cividale saranno in vendita fino a domenica alle 14, attraverso il sito ufficiale www.ticketone.it e a Rimini presso la tabaccheria Pruccoli.