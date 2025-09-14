Supercoppa A2, la Dole a un tiro dalla storia ma all’overtime vince Cividale

Ueb Gesteco Cividale-Dole Basket Rimini 105-100 (23-18, 41-38, 69-71, 89-89)

GESTECO: Redivo 25, Ferrari, Mastellari, Rota 8, Amici 2, Marangon 6, Brizzi, Berti 5, Ferrari 17, Freeman 33, Cesana 9. All.: Pillastrini.

DOLE: Ogden 21, Denegri 17, Tomassini 8, Pollone 2, Camara, Sankare, Marini 24, Della Chiesa, Leardini 10, Robinson 5, Simioni 13. All.: Dell’Agnello.

Ci sono voluti 45 minuti per decidere le sorti della finale di Supercoppa Lnp Old Wild West. Al termine di una partita bellissima, decisa dopo un tempo supplementare, alla fine ha la meglio la Ueb Gesteco Cividale che supera la Dole Rimini con il risultato di 105-100 (il tempo regolamentare si era concluso 89 pari). Partita spumeggiante e già da alti ritmi: la Dole accarezza più volte il sogno di vincere il primo trofeo stagionale in palio. Le due squadre hanno giocato faccia a faccia, con continui ribaltamenti di fronte. E pensare che a 48” dal termine del tempo regolamentare Rbr aveva ancora messo il naso avanti 87-89 con la tripla dall’angolo di Ogden. Per i biancorossi non bastano i 24 punti di un Marini in assetto caccia bombardiere e i 21 di Ogden. Freeman è mvp della finale con 33 punti.