Subito Ogden in casa Dole e il Flaminio già si scalda

dole rimini 71raggisolaris 49DOLE RIMINI: Robinson 8, Leardini 4, Tomassini 6, Denegri 11, Sankare 2, Marini 8, Ogden 21, Pollone, Bonfè, Simioni 11, Ricci, Georgescu. All.: Dell’Agnello.RAGGISOLARIS FAENZA: Camparevic, Bianchi 2, Rinaldin 7, Mbacke 10, Vettori 14, Van Ounsem 6, Longo, Fragonara 3, Gorgati, Santiangeli 6, Fumagalli 1. All.: Pansa .PARZIALI: 26-12, 40-23, 57-39.Un ottimo primo quarto, un Ogden che mostra subito gran feeling con il canestro (top scorer con 21 punti), una bella fluidità sui due lati del parquet considerati i tanti volti nuovi e il duro lavoro di inizio preparazione, una Raggisolaris pimpante, combattiva e in palla sotto la spinta del tandem Vettori-Mbacke: buona la prima casalinga per la Dole Rimini, che tornerà in campo martedì alle 18.30 di nuovo al Flaminio (a ingresso libero) per il primo test contro una pari categoria, Roseto. Ma nel complesso combattiva anche Faenza.