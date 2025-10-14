Simioni: “Dole, i passaggi a vuoto in casa sono strani”

Solida, autoritaria, concentrata per tutti e 40 i minuti. La Dole si conferma squadra da trasferta, vince nettamente a Mestre, rispondendo così sul campo nel migliore dei modi allo scivolone interno subito nel turno infrasettimanale contro Bergamo. Non inganni che Mestre sia neopromossa, perché in ogni caso veniva da tre vittorie consecutive e in panchina ha un allenatore preparato, quel Mattia Ferrari capace di portare Rbr dalla B alla A2.
Coach Dell’Agnello nel dopogara contro gli orobici aveva parlato di farsi capire e sentire dal gruppo e la reazione al Taliercio è stata più che positiva, col piglio della grande squadra impresso sin dai primi istanti della gara e soprattutto un atteggiamento difensivo importante anche a risultato in cassaforte. Vinta anche la lotta a rimbalzo (37-30), cinque giocatori in doppia cifra, tra cui i due americani e una produzione comunque diffusa tra tutti i giocatori scesi sul parquet.