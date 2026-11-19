La bella vittoria contro Cividale porta in dote anche l’infortunio di Davide Denegri, costretto a fermarsi per un problema muscolare alla gamba destra. Lo stringato (eufemismo) comunicato della Dole segnala, dopo gli esami strumentali, la presenza di un “risentimento muscolare” (senza specificare altro), con rivalutazione del giocatore a inizio prossima settimana. Ergo: il numero 11 biancorosso salterà sicuramente la trasferta di sabato a Torino e con ogni probabilità anche la sfida di venerdì 27 al Flaminio con Pesaro (si giocherà alle 20,30). L’obiettivo realistico sarà riaverlo a Pistoia domenica 6 dicembre.

L’assenza del “Deg” si sentirà eccome: parliamo del play titolare, leader tecnico nonché miglior marcatore e assist-man della squadra (14.5 punti e 4 passaggi smarcanti a partita). Uno tra Bartoli e Tomassini lo sostituirà nel quintetto base, ma tutti dovranno compensare la sua mancanza. Chissà che non sia l’occasione per verificare la consistenza offensiva di Demps, sin qui convincente in difesa ma balbettante in attacco: da sabato, a maggior ragione, servirà molta più intraprendenza da parte del “3” americano di Rbr.

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