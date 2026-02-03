Saccoccia: «Un successo pesante dopo una settimana complicata»

Subito un canestro “sfacciato” con un bello step back dai quattro metri e successivamente nel quarto periodo una super bomba dall’angolo allo scadere dei 24 secondi che ha ricacciato Ruvo a -10 in un momento chiave del match. Tutto condito da un bell’assist e altri tre tentativi respinti dal ferro nei quasi 15 minuti in cui è rimasto sul parquet.
Buona anzi buonissima la prima per Stefano Saccoccia, che si è messo in... tasca l’emozione da debutto e ha mosso i primi passi in campionato con la casacca biancorossa della Dole con una bella dose di faccia tosta. Tanto da essere richiamato in azione da coach Sandro Dell’Agnello anche nelle battute finali della partita dopo aver fatto rifiatare Denegri già nel primo parziale.