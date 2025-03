Robinson e Harper sono gli uomini giusti per la volata finale?

Il campionato di serie A2 viaggia verso la pausa della Coppa Italia, che poi tanto pausa non è vista la mole di recuperi in programma proprio nel fine settimana in cui Rimini, Cividale, Cantù e Udine si sfideranno a Bologna per il trofeo, con una squadra che pare avere già in mano il biglietto per il Paradiso. Parliamo dell’Old Wild West Udine, ovviamente, cui è stato sufficiente il doppio turno di campionato svoltosi tra mercoledì e domenica per dare la scossa, presumibilmente definitiva, al torneo e prenotarsi il viaggio di sola andata verso la massima serie.

A suggerirlo è l’evidenza della classifica: i friulani hanno sì una gara in più di Rbr, ma il +6 e la prospettiva di ospitare i biancorossi al Carnera il 13 aprile, li rassicura alquanto. Anche in virtù dell’opposto stato di forma delle due contendenti. Altre minacce all’orizzonte, poi, non se ne intravedono: la vittoria su Cantù significa +8 e 2-0 negli scontri diretti coi brianzoli e anche Cividale è a otto lunghezze di distanza con la differenza canestri sfavorevole nel testa a testa. Insomma, solo un harakiri in piena regola può togliere la promozione diretta alla formazione di Adriano Vertemati.

Questo anche perché, in un campionato equilibratissimo nel quale anche le cosiddette piccole sono costanti minacce, i bianconeri non hanno lasciato punti per strada al cospetto delle attualmente posizionate al di sotto della zona play-in. Ci riferiamo Cremona, Orzinuovi, Livorno, Vigevano, Cento, Nardò e Piacenza. Contro di loro, Xavier Johnson e compagni hanno perso una volta sola, esattamente con Livorno.

Le altre hanno pagato un dazio maggiore: tre sconfitte per Cividale, Cantù, Forlì, Verona e Pesaro. L’unica, assieme a Udine, a lasciare appena due punti per strada è stata Rimini domenica, ma il tempismo del ko casalingo con Orzinuovi rischia di essere una condanna in vista del traguardo principale.