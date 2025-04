RivieraBanca vince il derby con la Fortitudo e blinda il secondo posto (75-84)

FLATS SERVICE BOLOGNA-RIVIERABANCA RIMINI: 75-84 (27-26, 42-45, 65-56).



FLATS SERVICE BOLOGNA: Costoli, Bonfiglioli, Vencato 3, Aradori 25, Gabriel 5, Battistini 2, Menalo, Bolpin 10, Panni 5, Cusin 4, Mian 8, Freeman 13. All.: Caja.

RIVIERABANCA: Anumba 5, Grande 14, Tomassini 2, Conti 4, Masciadri 13, Marini 16, Amaroli, Bonfè, Robinson 8, Johnson 17, Simioni 5, Camara. All.: Dell’Agnello.



Missione compiuta. RivieraBanca passa al Pala Dozza (75-84) e conquista matematicamente il secondo posto con il vantaggio del fattore campo nei play-off. Nel primo tempo i biancorossi sono praticamente senpre avanti, pur con vantaggi minimi, poi nella ripresa sale in cattedra la Fortitudo, che con un super Aradori sale fino al +11 (58-47). Nell’ultimo quarto però arriva la riscossa biancorossa: un parzialone di 20-3 chiuso da due triple di Marini ribalta inerzia e punteggio (75-84 al 39’) e gli ultimi assalti bolognesi non scalfiscono più Rbr.