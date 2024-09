RivieraBanca, ufficiale il colpo Gerald Robinson

Rivierabanca chiude il suo mercato con un colpo ad effetto, portando in biancorosso un giocatore extralusso per la categoria e che in fatto di assist ha scritto pagine di storia del massimo campionato italiano. Rinascita Basket Rimini è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta di nazionalità statunitense Gerald Robinson. Robinson non ha certo bisogno di presentazioni tra gli appassionati di basket: lo scorso anno, in serie A1, con la Givova Scafati ha terminato con 12 punti di media conditi da 6 assist a match più 2,4 rimbalzi. Tra i suoi match storici quello del 9 marzo 2022 quando con la maglia del Banco di Sardegna Sassari ha scritto 16 assist in una partita entrando nell’albo dei record della serie A1 subito alle spalle di coloro che detengono il primato storico (Vitali e Cinciarini con 18) e alla pari di giocatori come Toni Kukoc, Dee Brown, Marques Green e Ronald Moore. In un’altra occasione, il 30 gennaio del 2022, aveva trovato altri 15 assist in una partita sempre con la maglia di Sassari.

Gerald Robinson, nato il 10 febbraio del 1989 a Nashville, nel Tennesee, è un play-guardia dal fisico molto solido (185 centimetri), dotato di buone caratteristiche da difensore sul perimetro e con un’ottima visione di gioco. Esperienza, affidabilità, versatilità e costanza di rendimento sono le sue principali caratteristiche. Un giocatore protagonista per anni in serie A1 e a livello europeo, che ha deciso di abbracciare il progetto di Rivierabanca Basket Rimini scendendo per la prima volta in serie A2. La trattativa è andata a buon fine grazie alla solidità della società, la pazienza dello staff tecnico e il grande lavoro di Alessandro Bolognesi con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente il roster e regalare nuove emozioni al popolo del Flaminio. Vestirà la maglia numero 22 ed è atteso in città nei prossimi giorni.

Cresciuto cestisticamente presso la Tennesee State University (Ncaa) tra il 2007 ed il 2009 (esperienza terminata con 17,8 punti, 3,9 rimbalzi e 3,9 assist di media), per poi chiudere il suo percorso formativo alla University of Georgia fino al 2012 (terminato con 14,2 punti, 3,8 rimbalzi e 3,6 assist di media), Gerald ha vissuto la prima esperienza lontano dagli Usa nel 2012/2013, stagione in cui ha indossato la maglia dei Leuven Bears nel campionato belga, in cui si è distinto con 14,5 punti, 2,9 rimbalzi e 2 assist di media. La stagione successiva è andato in Israele, dove ha vestito la canotta dell’Hapoel Giboa Galil Elyon, con cui, oltre a partecipare al campionato di massima serie (12,4 punti, 2,4 rimbalzi e 2,8 assist di media) ha preso parte anche alla Balkan League (13 punti, 2,2 rimbalzi e 2,6 assist di media).

Nella stagione 2014/2015 ha giocato invece in Lettonia per il Vef Riga, con cui ha preso parte anche all’Eurocup (16,1 punti, 3,8 rimbalzi e 3,3 assist di media), aggiudicandosi anche il titolo di giocatore dell’anno 2015, mentre il campionato successivo (2015/2016) lo ha disputato in Francia con il Jsf Nanterre, prendendo parte sia al campionato di massima categoria (13,1 punti, 3 rimbalzi e 4,1 assist di media) che all’Eurocup (11,1 punti, 2,7 rimbalzi e 3,3 assist di media). E’ poi passato in Iran per giocare con il Bandar Imam Harbour, partecipando anche alla Fiba Asia Champions Cup (17,6 punti, 4,4 rimbalzi e 5,1 assist di media), per poi spostarsi a marzo 2017 all’Alba Berlino in Germania, dove ha disputato dieci incontri con 11 punti, 2,3 rimbalzi e 3,8 assist di media. Dal 2017 al 2019 è tornato in Francia, indossando i colori del Monaco (14,7 punti, 2,2 rimbalzi e 3 assist di media il primo anno; 11 punti, 3,4 rimbalzi e 4,3 assist di media il secondo anno), con cui ha preso parte anche all’Eurocup. Nel 2019/2020 ha giocato per il Promitheas Patras in Grecia fino a gennaio, per poi passare in Turchia al Bursaspor Durmazlar (10,6 punti, 2,1 rimbalzi e 3 assist di media).

La prima esperienza italiana risale invece al campionato 2020/2021 in cui ha militato nelle fila della Virtus Roma prima e della V. L. Pesaro poi, anche se la stagione l’ha poi terminata in Francia con il Jda Dijion Bougogne (10,4 punti, 1,6 rimbalzi e 1,4 assist di media). Nel 2020/2021 ha fatto ritorno in Germania al Chemnitz, ma già a novembre ha lasciato i teutonici per fare ritorno in Italia, alla Dinamo Sassari, in cui si è distinto con 13,6 punti, 2,5 rimbalzi e 7,1 assist di media, numeri che gli sono valsi la riconferma la stagione seguente in cui ha fatto registrare statistiche importanti sia in campionato (11,7 punti, 2,5 rimbalzi e 4,6 assist di media) sia in Champions League (12,5 punti, 2,2 rimbalzi e 5,2 assist di media). L’ultima stagione è stato un trascinatore della Givova Scafati nella permanenza in serie A1: ha chiuso in 19 partite su 29 in doppia cifra e in 3 occasioni sopra i 10 assist in una partita.