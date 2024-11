RivieraBanca supera anche l’ostacolo Avellino (80-78)

RivieraBanca soffre le pene dell’inferno ma vince ancora. Nel primo tempo i biancorossi arrivano fino al +8 ma non riescono mai a scappare definitivamente e così la partita si incarta e prosegue sul filo dell’equilibrio fino in fondo. Nell’ultimo quarto Avellino parte davanti ma quando il solito Marini entra in modalità match-winner RivieraBanca ribalta punteggio e inerzia con un 14-2. La volata è comunque soffertissima e col brivido finale della beffa targata Cividale che però stavolta non arriva (80-78).