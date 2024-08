RivieraBanca subito in palla contro la rimaneggiata Andrea Costa (87-59)

Rivierabanca Basket Rimini-Andrea Costa Imola 87-59 (21-12; 22-12; 38-22; 6-13)

RIVIERABANCA: Anumba 6, Grande 15, Tomassini, Masciadri, Marini 10, Bedetti 2, Johnson 9, Simioni 9, Camara 22, Ricci, Vigori, Amaroli, Bonfé 6.

ANDREA COSTA: Pavani 6, Restelli 13, Filippini 4, Klanjscek 22, Chiappelli 10, Martini, Fea, Zedda 2, Signorini, Galantini 2, Benintendi ne, Fazzi ne, Toniato ne, Sanguinetti ne.

Inizia con una vittoria il percorso della Rivierabanca Basket Rimini nella preseason. Sul parquet del palaSgr di Santarcangelo i biancorossi hanno superato nel primo test amichevole l’Andrea Costa Imola (serie B) con il risultato finale di 87-59. Dopo dieci giorni di allenamenti, nel clou della preparazione, il match è servito per iniziare a prendere confidenza con il basket giocato e iniziare a integrare al gruppo i nuovi arrivati, in attesa di conoscere dal basket mercato il nome dell’ultimo giocatore che andrà a chiudere il roster. Rbr chiude con tre giocatori in doppia cifra nelle marcature: Camara sotto le plance subito protagonista con 22 punti, poi Grande 15 e Marini 10. Molto bene l’impatto sulla distanza dei 30 minuti: 21-12 il primo parziale, 22-12 nel secondo quarto, poi 38-22 nella terza frazione e infine 6-13 in un ultimo quarto di tanti esperimenti.

A fare il punto della situazione dopo l’amichevole e la prima parte della preparazione è coach Sandro Dell’Agnello: “La preparazione sta andando bene, con qualche inconveniente tipico, ma niente di preoccupante. A parte la vicenda dall’americano che non è arrivato, ma è un capitolo chiuso e guardiamo già avanti. Era da dieci giorni che eravamo impegnati solo in allenamenti, il test amichevole è andato bene e ci siamo ben comportati. Abbiamo fatto i cambi considerando i minuti e non con il rendimento, perché era giusto così: procediamo secondo la nostra tabella di marcia con molta tranquillità. Mi sembra proprio che ci sia la volontà di giocare insieme, questo sia in attacco che in difesa”.