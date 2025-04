RivieraBanca si rinforza con l’ala Luca Conti dalla Vanoli Cremona di A1

Un innesto dal piano superiore per il finale di stagione di Rivierabanca: Luca Conti, esterno classe 2000 proveniente dalla Guerino Vanoli Cremona.

Esterno di 197 cm in grado di giocare sia da guardia sia da ala, Luca Conti è un giocatore di squadra, capace di mettersi al servizio dei compagni tanto in difesa, dove sfrutta la sua fisicità per eccellere, quanto in attacco, potendo finalizzare a canestro e realizzare dall’arco, e permetterà alla Rivierabanca di allungare le sue rotazioni in vista delle ultime giornate di regular season.

Nato a Trento il 20 dicembre 2000, inizia la sua carriera nelle giovanili dell’Aquila Basket, facendo l’esordio in Serie A1 con la canotta della sua città natale nell’aprile del 2017 contro Brescia; aggregato stabilmente alla prima squadra bianconera, nella seconda parte della stagione 2018-19 è in prestito a Pesaro (dodici presenze nel massimo campionato), tornando nelle Marche l’anno successivo per disputare la stagione 2019-20 in Serie A2 con Montegranaro, realizzando 2,3 punti di media in 18 minuti a partita. Tornato alla base, gioca con la Dolomiti Energia fino all’estate 2024, dimostrando il suo valore nel sistema bianconero (1,6 punti di media in meno di 10’ a partita nel triennio trentino). Nella prima parte di questa stagione, Luca è alla Vanoli Cremona, con cui disputa 17 partite di Serie A1: in meno di 8’ ad uscita, mette a segno 1,4 punti di media con 1,3 rimbalzi.

Nel pedigree del nuovo acquisto biancorosso, anche le Nazionali giovanili: con gli Azzurri, Conti gioca fino all’Under 20, disputando gli Europei di categoria con le selezioni Under 16 e Under 18.

“Come società abbiamo sempre monitorato il mercato e quando si è presentata questa opportunità non abbiamo esitato nel coglierla”, spiega il direttore tecnico biancorosso Alessandro Bolognesi. “Luca è un giocatore che, per caratteristiche tecniche ed umane, può incastrarsi benissimo nelle nostre dinamiche di squadra: è grazie al gruppo che siamo nella nostra posizione di classifica e l’aggiunta di Conti ci permetterà di essere il più competitivi possibile in questo avvincente finale di campionato”.