RivieraBanca si gode un roster con mille soluzioni

Il bello di questa RivieraBanca è che tutti, a turno, possono ergersi a protagonisti, nessuno escluso. È stata ancora una volta la profondità del roster, la molteplicità di soluzioni a decidere anche gara2 a favore di Rbr, che ora scenderà a Brindisi per cercare di staccare il pass per la semifinale già domani sera in gara3.

Attore protagonista

Assoluto protagonista e mattatore di gara 2 è stato Giovanni Tomassini, top scorer biancorosso (a braccetto con Johnson) con 18 punti nei 27’ in campo, con 7/12 dal campo, 4 rimbalzi e 4 assist. Una prestazione sublime quella del giocatore pesarese nativo di Cattolica, che nella ripresa ha spiegato basket con la sentenza del suo arresto e tiro, oltre a qualche caramella in termini di assist dispensati ai compagni quando raddoppiato. «Era importante non perdere in casa, nei play-off è quasi fondamentale per non avere poi pressioni in trasferta - le parole del play di RivieraBanca - Siamo partiti un po’ contratti, i pugliesi sono stati subito molto fisici, abbiamo subito molto la loro aggressività. Noi al contempo abbiamo tirato male ma perché abbiamo eseguito male, i tiri erano quasi tutti contestati, dunque possono entrare e uscire ma la creazione di gioco è stata un po’ scadente nei primi due quarti. Nella ripresa invece abbiamo giocato molto meglio e credo sia stato sotto gli occhi di tutti».

A denti stretti

Tomassini, dopo garauno, non era neanche al meglio della condizione per un fastidio alla caviglia che aveva tenuto tutti un po’ in apprensione in vista di gara2: «Ho sbattuto il malleolo, ne è venuto fuori un trauma osseo che dà un po’ di fastidio, un po’ di sofferenza comunque gestibile e sopportabile. Sono contento della mia prestazione, non ho perso neanche un pallone e di questo il coach sarà contento - ammette scherzosamente Tom - l’importante è giocare, essere aggressivi, sono doppiamente contento perché la prestazione è arrivata in un momento di difficoltà della squadra e in un periodo delicato della partita. C’è un po’ di talento, un po’ di esperienza, caviglia a parte volevo riscattare anche la gara opaca di domenica. Non possiamo sempre pensare che i soliti giocatori facciano 30 punti, dobbiamo essere tutti sul pezzo. Scontato aggiungere che per performare al meglio in questi play-off ci vuole sicuramente qualcuno che trascini, ma che tutti diano un contributo importante».

A Brindisi per chiudere la serie