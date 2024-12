RivieraBanca si deve arrendere contro Cantù (76-80)

Rivierabanca Basket Rimini - Acqua San Bernardo Cantù 76-80 (15-21, 37-33, 53-58)

RIVIERABANCA: Anumba, Grande 17, Tomassini 10, Masciadri, Marini 17, Bedetti, Ricci, Bonfè, Robinson 13, Johnson 5, Simioni 8, Camara 6. All.: Dell’Agnello.

ACQUA SAN BERNARDO: Valentini 7, Baldi Rossi 8, Moraschini 4, De Nicolao 7, Piccoli 2, Beltrami, Basile 24, Hogue 10, Riismaa 2, McGee 11, Possamai 5. All.: Brienza.

Secondo tempo fatale per una Rivierabanca Rimini, comunque ancora capolista malgrado la sconfitta nel finale contro la corazzata Cantù, che chiude così a nove la striscia di vittorie consecutive riminesi. Decisivi per la vittoria ospite i 24 punti di Grant Basile, top scorer di una Cantù capace di mandare a segno tutti i suoi dieci effettivi (11 anche per McGee, 10 per Hogue con 8 rimbalzi). Losing effort di classe per Alessandro Grande e Pierpaolo Marini (anche 7 rimbalzi), autori di 17 punti a testa, in doppia cifra anche Robinson (13 con 6 assist e 4 palle recuperate) e Tomassini (10). Da segnalare anche il colpo d’occhio di un Flaminio ancora una volta sold out, con tutti i 3118 biglietti staccati al botteghino.

Basile segna i primi sette punti dell’incontro, poi Possamai fa 1/2 in lunetta per completare un parziale di 8-0 canturino chiuso dal canestro e fallo di Marini. Ancora Possamai colpisce nel pitturato con un appoggio e una schiacciata, mentre la Rivierabanca si riavvicina con la tripla di Robinson e l’arresto dalla media di Marini. Simioni risponde a De Nicolao, poi Basile schiaccia in contropiede: coach Dell’Agnello reagisce con il primo minuto di sospensione all’ottavo (10-16). Baldi Rossi fa +9 con una tripla, poi Hogue chiude con un rimbalzo offensivo il 5-0 riminese a firma Simioni (appoggio) e Grande (tripla). L’ultimo possesso è dell’Acqua S. Bernardo, ma Simioni difende alla perfezione l’uno contro uno di Moraschini: il primo quarto si chiude così sul 15-21.

La Rivierabanca inaugura il secondo periodo con due bombe di Grande, poi Simioni risponde a Moraschini prima che Hogue in lunetta e Baldi Rossi in allontanamento riportino i lombardi a +4. Grande in lunetta fa 1/3, poi gli attacchi si fermano per un minuto e mezzo: dopo 15’ sono gli ospiti a chiamare timeout (24-27). Moraschini e Johnson segnano due bei canestri in area, poi il numero 23 si ripete con un ottimo rimbalzo offensivo. Grande segna dalla media il canestro che regala alla Rivierabanca il primo vantaggio del match (30-29), poi, dopo l’appoggio nel traffico di Marini, Camara cancella Basile e fa 2/2 in lunetta. Il centro italoamericano di Cantù trova quattro punti consecutivi per il -1, Rimini risponde con Marini (1/2) e Robinson (appoggio nel traffico). A tre secondi dalla fine della seconda frazione Cantù chiama timeout, ma la rimessa non porta frutto e la Rivierabanca chiude la seconda frazione avanti 37-33.

Il secondo tempo si apre con due fruttuosi viaggi in lunetta di Camara prima e McGee poi, prima che Cantù passi avanti con Piccoli (jumper) e il solito Basile (tripla): minuto di sospensione per i padroni di casa al 23’ (39-40). L’attacco riminese fatica a colpire, mentre l’Acqua S. Bernardo prova a scappare con McGee e Basile. È ancora Camara in lunetta a muovere il tabellone (1/2) ma Hogue risponde con una penetrazione perfetta, poi replica poco dopo a seguito della tripla di Grande che sblocca la Rivierabanca dal campo. Marini segna dalla media, De Nicolao in penetrazione, Camara torna ancora in lunetta con un 1/2, poi Basile e Tomassini segnano dall’arco. È ancora il centro della Nazionale il mattatore di una Rimini a volte disattenta, con un appoggio in area seguito dalla tripla del +9 di Baldi Rossi (49-58); nel finale di quarto, la Rivierabanca trova 4 punti con Grande (2/2) e Tomassini (arresto e tiro) per arrivare al 30’ sul 53-58.

Valentini apre con due triple l’ultima frazione, mentre Johnson fa solo 1/2 in lunetta; Cantù si porta anche sul +10 (massimo vantaggio), e mantiene i biancorossi, che avevano colpito con Robinson (and-one), a distanza con un libero ancora di Valentini. Rimini non trova la via del canestro, nemmeno in lunetta (1/2 di Marini), e allora gli uomini di Dell’Agnello si aggrappano alla loro difesa per restare a contatto: la tripla di Tomassini vale il -4 (61-65) e riaccende il Flaminio costringendo Brienza al timeout al 35’. È ancora il numero 7 a segnare con un circus shot a cui risponde subito Riismaa, poi Cantù non perde un colpo, trovando due punti dalla lunetta (1/2 di Basile e canestro di McGee sul tecnico): la tripla dell’esterno americano riporta in un amen l’Acqua S. Bernardo a +9, per il timeout Rivierabanca (63-72 dopo 37’). Marini segna un libero, poi Robinson vola in contropiede per dare respiro a Rimini, che torna a -4 con i liberi di Simioni. Cantù, però, è glaciale e mette l’ipoteca sul match con Hogue e McGee (1/2); i cinque punti di Marini ed i tre di Robinson non servono, perché Cantù è quasi perfetta dalla lunetta (3/4 di De Nicolao, 2/2 di McGee) e conquista la vittoria con il punteggio di 76-80.