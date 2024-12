RivieraBanca sconfitta in volata da Rieti (91-96)

Rivierabanca Rimini – Real Sebastiani Rieti 91-96 (24-21, 40-44, 67-74)

RIVIERABANCA: Anumba 12, Grande 11, Tomassini 4, Masciadri 8, Marini 26, Bedetti, Amaroli, Bonfè, Robinson 14, Johnson, Simioni 8, Camara 8. All.: Dell’Agnello.

REAL SEBASTIANI: Spencer 3, Harris 4, Piunti 19, Sarto 20, Viglianisi 3, M. Cicchetti, Piccin 3, Pollone 3, Monaldi 18, A. Cicchetti 14, Spanghero 9. All.: Rossi.

RivieraBanca ko in volata in una gara all’inseguimento (91-96). Nei primi due quarti l’ottimo Piunti (10 senza errori al tiro) è un problema per Rimini, che arriva alla pausa lunga sul -4 (40-44) con 8 punti a testa per Marini e Anumba. Rimini è sempre costretta a inseguire e al 38’35” arriva il pareggio grazie a Robinson (90-90). Rieti non si scompone e dopo il 2/2 in lunetta di Cicchetti e l’1/2 di Camara sempre ai liberi, allunga sul 91-95 con la tripla di Monaldi al 39’38”. Dell’Agnello chiama time-out e le speranze di spengono sul tiro da tre sbagliato di Masciadri, con l’1/2 in lunetta di Harris a scrivere il punteggio finale. Per Rimini 26 punti di Marini, tra i laziali 20 per Sarto e 19 per Piunti.