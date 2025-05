RivieraBanca, sarà “derby” con Bucchi e la sua Brindisi

Sarà la Valtur Brindisi di Piero Bucchi la prima avversaria play-off di RivieraBanca nei quarti di finale. La squadra pugliese, dopo aver espugnato Avellino, nel secondo play-in ha saputo sbancare anche Verona (85-90) e da domenica sarà di scena al Flaminio per garauno dei quarti di finale. Una partita che sembrava poter prendere la strada di Verona, che dopo un primo quarto equilibrato e un secondo parziale in altalena, si porta fino al +8. Nella ripresa invece l’inerzia cambia e si avanti sul filo del’equilibrio fino alle due triple di Calzavara che portano avanti la Valtur. Sono invece quelle di Brown a permettere l’allungo pugliese (75-85), Verona non molla ma si avvicina al massimo fino al -4 e il 2/2 ai liberi di Brown firma l’impresa.

La serie dei quarti partirà domenica alle 18 al Flaminio, dove si giocherà anche garadue martedì 13 alle 20.30. Poi si andrà a giocare a Brindisi venerdì 16 alle 20.30 ed eventualmente domenica 18 alle 18. L’eventuale gara5 sarebbe invece mercoledì 21 al Flaminio alle 20.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA