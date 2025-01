RivieraBanca, risalita vincente con l’Assigeco (81-76)

Rivierabanca Rimini – Assigeco Piacenza 81-76 (14-28, 34-43, 56-56)

RIVIERABANCA: Anumba, Grande 20, Ricci, Masciadri 2, Marini 14, Bedetti, Amaroli, Bonfè, Robinson 14, Johnson 14, Simioni 5, Camara 12. All.: Dell’Agnello.

ASSIGECO: Gilmore 12, Gajic, Suljanovic 6, D’Almeida 7, Querci, Marks, Fiorillo, Bonacini 16, Serpilli 18, Bartoli 12, Filoni 5. All.: Manzo.

Pronto riscatto per RivieraBanca, che però deve sudare parecchio per avere ragione in rimonta dell’Assigeco Piacenza (81-76). Rimini parte malissimo e chiude il primo quarto a -14 sul 14-28, poi ha la forza di risalire di forza di talento, sospinta da un Grande da 20 punti con 6/12 da tre punti. Tra i biancorossi, 14 punti a testa per Johnson, Marini e Robinson e 12 per Camara.