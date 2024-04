Un primo quarto iniziato con grande autorità (27-19) e poi un finale d’autore per mettere al sicuro la vittoria. RivieraBanca Rimini ha superato nettamente Casale Monferrato 93-77 e prosegue nella sua bella marcia in campionato. Per i biancorossi splendida prova di Alessandro Grande, autore di 25 punti in 25 minuti con 7/13 da tre. Bene anche Justin Johnson (21 punti e 11 rimbalzi) con un Giovanni Tomassini da 19 punti in attacco.