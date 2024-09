RivieraBanca Rimini: ecco Gerald Robinson

Ecco Gerald Robinson, ora l’organico biancorosso è al completo. Questa mattina il veterano Usa è atterrato a Bologna. Il play-guardia a stelle e strisce, è reduce da una stagione in A a Scafati con 12 punti di media, 6 assist, 2.4 rimbalzi in 28.6 minuti, con 1.4 recuperi. La sua prima esperienza in Italia risale alla stagione 2020/21. A portarlo nel nostro campionato fu la Virtus Roma, nell’anno in cui a dicembre arrivò la rinuncia al campionato. Passò di conseguenza a Pesaro prima di chiudere a Digione l’annata. In quella successiva esperienza in Germania con i Niners Chemnitz prima di tornare in Italia con la Dinamo Sassari (due stagioni). Poi l’approdo alla Givova nell’estate del 2023. Nel suo passato anche l’EuroCup con VEF Riga, Nanterre, Monaco e Promitheas.