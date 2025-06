Si accende il mercato di RivieraBanca, che sta lavorando a pieno regime per allestire una squadra in grado di ritentare la scalata alla Serie A. Con un vero e proprio intreccio tra Rimini, Verona, Fortitudo Bologna e Brindisi.

La prima certezza è l’addio di Justin Johnson, che ha già trovato l’accordo con la Tezenis e lascia dunque Rimini dopo due stagioni ad alto rendimento. Per lui 1.152 punti e 758 rimbalzi in partite ufficiali (13.8 e 9.1 di media), un bottino decisamente positivo. A proposito di Verona, l’americano potrebbe non essere l’unico biancorosso a trasferirsi in terra veneta: c’è infatti una trattativa anche con Stefano Masciadri, che sul piatto ha comunque anche un’offerta dalla Fortitudo Bologna.