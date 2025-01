RivieraBanca passa di forza a Cento (59-74)

Sella Cento - Rivierabanca Basket Rimini 59-74 (14-22, 26-38, 45-54)

SELLA: Devoe 10, Ramponi 4, Tanfoglio 1, Alessandrini 8, Berdini 10, Delfino, Morettim2, Davis 9, Benvenuti 10, Nobile 5. All.: Di Paolantonio.

RIVIERABANCA: Anumba 2, Grande 18, Tomassini 5, Masciadri 7, Marini 2, Bedetti, Robinson 13, Johnson 14, Simioni, Camara 13. All.: Dell’Agnello.

Prova di carattere da squadra matura per RivieraBanca Rimini, con i biancorossi che passano 59-74 sul parquet di Cento. Per Rimini 18 punti per Grande e 14 punti e 6 rimbalzi per il rientrante Justin Johnson.