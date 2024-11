RivieraBanca non ha nessuna intenzione di fermarsi contro Avellino

Non ci si ferma mai, in questa A2 allargata, ma tutto sommato, considerando lo stato di forma della Rinascita, questo è un bene: la capolista torna al Flaminio dopo il sacco di Pesaro, ospitando l’interessante sfida contro Avellino (ore 21, arbitri Rudellat, Bonotto e Coraggio), reduce dal successo su Livorno e posizionata a metà classifica.

Un match sulla carta abbastanza agevole, anche se la guardia va tenuta alta, visto quanto accaduto con Cento una settimana fa. «Bisogna rispettare tutti e non temere nessuno, ma Avellino è una buona squadra completamente diversa da Pesaro, e visto che abbiamo solo un giorno per preparare la partita, non sarà affatto semplice” chiosa Sandro Dell’Agnello, che comunque è ampiamente soddisfatto delle prestazioni della sua Rinascita, sempre più capolista solitaria e anche domenica scorsa capace di comandare dall’inizio alla fine il derby dell’Adriatico. «Sì, stiamo bene, a Pesaro non era scontato e siamo riusciti a vincere nonostante una marea di palle perse, che potevano costarci caro. Siamo stati bravi a tenere in difesa, se togliamo i punti subiti a causa delle perse loro non hanno segnato granché, è da dietro che parte tutto».