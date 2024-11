RivieraBanca, la magia continua anche a Pesaro (76-82)

Carpegna Prosciutto Pesaro - Rivierabanca Basket Rimini 76-82 (12-21, 29-39, 53-57).

CARPEGNA PROSCIUTTO: Cornis, Maretto 2, Parrillo 2, Imbrò 2, De Laurentiis 8, King 12, Bucarelli 2, Lombardi 10, Zanotti, Ahmad 38. All.: Leka.

RIVIERABANCA: Anumba, Grande 6, Tomassini 18, Masciadri 8, Marini 16, Bedetti, Amaroli, Bonfè, Robinson 4, Johnson 11, Simioni 13, Camara 6. All.: Dell’Agnello.

Un’altra magnifica prova di forza per la capolista RivieraBanca Rimini, che sbanca anche Pesaro 76-82 in un derby sentitissimo e purtroppo in tono minore per l’assenza dei tifosi ospiti e anche degli ultras di casa, per una volta d’accordo con i rivali riminesi contro il divieto di trasferta. I ragazzi di Dell’Agnello costruiscono la loro vittoria inizialmente con un grande primo quarto (12-21), poi soffrono nella parte centrale di gara il ritorno della Carpegna Prosciutto per poi riprendere il largo nell’ultimo parziale. Finale col brivido: la tripla del devastante Ahmad vale il 74-78 a -1’13”, poi King schiaccia il 76-78 a -52”. Rimini non trema e con Marini si riporta a+4 (76-80), quindi dopo la tripla sbagliata di Ahmad la chiude Simioni per il tripudio ospite (76-82). Per Pesaro 38 punti di Ahmad (40 di valutazione). Per Rimini 18 punti di Tomassini, 16 per Marini, 23 per Simioni e 11 per Johnson.