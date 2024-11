RivieraBanca inarrestabile: sbancata Livorno (74-78)

Libertas Livorno – Rivierabanca Rimini 74-78 (19-25, 33-39, 50-57)

LIBERTAS: Buca 9, Banks 13, Bargnesi, Fratto 3, Fantoni 5, Tozzi, Filloy 13, Deri, Allinei, Hooker 24, Paoletti, Italiano 7. All.: Andreazza.

RIVIERABANCA: Anumba, Grande 5, Tomassini 15, Masciadri 3, Marini 25, Bedetti, Robinson 10, Johnson 10, Simioni 5, Camara 5. All.: Dell’Agnello.

Rivierabanca esce indenne dal tour de force, sbanca lo storico Pala Macchia di Livorno (74-78 il finale contro la Libertas) e consolida il primato nella Serie A2 Old Wild West. Il bottino dei biancorossi si fa di lusso: undici successi nelle prime dodici giornate. Domani Gora Camara parte per il ritiro con la nazionale del Senegal e per il gruppo di coach Dell’Agnello la pausa, utile per recuperare energie sia fisiche sia mentali, arriva con il morale alle stelle. Rbr compie l’impresa in trasferta, dopo essere stata in vantaggio per ampissimi tratti del match e mostrando conferme di affidabile continuità. Per i romagnoli a chiudere in doppia cifra Marini (25), poi Tomassini 15, Johnson e Robinson 10. Per Livorno a nulla servono i 24 di Hooker. Da segnalare la presenza in riva al Tirreno di oltre un centinaio di tifosi arrivati da Rimini.