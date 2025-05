Rivierabanca, in trasferta non c’è scampo: Brindisi vince anche garaquattro (66-54), si decide mercoledì al Flaminio

Ancora tutto da decidere per la Rivierabanca Basket Rimini. La Valtur Brindisi vince anche garaquattro (66-54) e riporta la serie in parità sul 2-2. I biancorossi sprecano un vantaggio di 11 lunghezze, pagando a caro prezzo un ultimo quarto nel quale gli uomini di coach Piero Bucchi hanno letteralmente cambiato marcia: a decidere il match è stato un parziale di 13-0 confezionato da Vildera e compagni nel principio dell’ultima frazione.

La serie tornerà così nuovamente al Flaminio, per la partita decisiva: garacinque (la bella) si giocherà mercoledì sera con palla a due fissata alle 20:30.

Tra i migliori in campo per punti realizzati spicca il paly del club pugliese Andrea Calzavara che, al suono della sirena del quarto quarto, registra 15 punti personali totali. Netta anche la differenza in fase difensiva dove Brindisi conquista 43 rimbalzi complessivi contro i 35 dei romagnoli.