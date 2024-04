RivieraBanca Rimini rispetta i pronostici della vigilia e regola in scioltezza la Luiss Roma al Flaminio (88-64). I biancorossi sono stati presi per mano da un grande Justin Johnson da 21 punti in 26 minuti con 10/13 da due punti conditi da 10 rimbalzi. Bene anche Marks, che ha infilato 23 punti con ottime percentuali (4/7 da 2 punti e 4/6 da tre punti). Primo quarto di gran carriera dei ragazzi di Dell’Agnello (32-15) poi la gara scorre sul velluto.