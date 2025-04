La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato che per esigenze televisive la partita della 37a giornata di Serie A2 Old Wild West tra Flats Service Fortitudo Bologna e Rivierabanca Rimini, originariamente prevista per sabato 19 aprile, è posticipata a lunedì 21 aprile, con palla a due alle 20,45 al Pala Dozza e diretta nazionale in chiaro su Rai Sport HD.