E’ ufficiale: Luca Pollone è un nuovo giocatore di Rbr. Esterno in grado di giocare tanto da guardia quanto da ala piccola grazie ai suoi 197 cm di altezza, Pollone è un ottimo difensore sulla palla e non solo, potendo contare, nella metà campo offensiva, su un ottimo tiro da tre punti che lo rende pericoloso sugli scarichi o in uscita dai blocchi. Arriva da tre stagioni con la maglia dell’Unieuro Forlì.