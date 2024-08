RivieraBanca, è l’ora di ripartire

L’avventura Rbr parte ufficialmente: alle 17 di oggi la Rinascita si radunerà al PalaSGR di Santarcangelo, dove prima avverrà la consegna dei materiali e poi il primo allenamento, atletica in esterna, aperto a tutti i tifosi che vorranno presenziare per vedere anche i volti nuovi di RivieraBanca. L’unico assente sarà Robert Johnson, che aveva concordato con il club un arrivo qualche giorno dopo, approssimativamente tra il 20 e il 21 agosto. La prima amichevole, comunque, è prevista per il 4 settembre contro Pesaro, in sede e orario da definire. Alla comitiva biancorossa si aggregherà anche l’ultimo arrivato, il giovanissimo Assane Sankare, stellina 17enne lo scorso anno in forza alla Vis Ferrara. Si tratta di un’ala in grado di occupare gli spot sia di “3” sia di “4”, alto 204 centimetri, nativo del Senegal, che lo scorso anno ha giocato nelle squadre di B Interregionale, Under 19 e Under 17 d’Eccellenza estensi, aggiudicandosi anche il titolo di Mvp dell’Adidas Next Generation Tournament di Eurolega.

La rosa dei convocati

Play-guardie: Giovanni Tomassini (1988), Alessandro Grande (1994), Robert Johnson (1995), Francesco Bedetti (1993). Ali: Pierpaolo Marini (1993), Simon Anumba (1996). Lunghi: Justin Johnson (1996), Stefano Masciadri (1989), Gora Camara (2001), Alessandro Simioni (1998). Aggregati alla prima squadra i giovani Assane Sankare (2007), Simone Bonfè (2005) e Nicola Amaroli (2007).

© RIPRODUZIONE RISERVATA