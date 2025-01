RivieraBanca, disfatta in casa Bucchi: Brindisi stravince 90-55

Valtur Brindisi - Riviera Banca Rimini 90-55

VALTUR: Arletti 8 (4/6, 0/3), Vildera 14 (7/8), Laquintana 6 (2/7, 0/2), Radonjic 11 (1/1, 3/3), Fantoma 4 (2/2), Del Cadia 15 (5/6), Ogden (0/5), Brown 19 (4/5, 3/8), De Vico 6 (1/2, 1/4), Buttiglione (0/2 da tre), Calzavara 7 (1/1, 1/2), Calcagni. All. Bucchi.

RBR: Johnson 12 (6/9, 0/1), Anumba (0/2, 0/3), Camara 9 (3/5), Bonfè, Masciadri 2 (1/1, 0/1), Grande 5 (0/3, 1/4), Robinson 11 (3/5, 1/4), Simioni 5 (1/2, 1/3), Bedetti 2 (1/2, 0/1), Marini 9 (3/7, 1/3). All. Dell’Agnello.

ARBITRI: Attard, Marzulli e Martellosio.

PARZIALI: 23-22, 52-35, 71-43.

Serataccia per RivieraBanca, che resiste per un quarto e poi affonda a Brindisi (90-55). La squadra di Piero Bucchi prende il sopravvento nel secondo parziale e da lì in poi domina la scena fino al +35 finale. Per Rimini solo i due americani in doppia cifra.