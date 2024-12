RivieraBanca, dimostra di aver dimenticato Cantù

C’è tanta voglia di riscatto in casa RivieraBanca. Archiviato il ko casalingo contro Cantù, per Marini e compagni arriva la trasferta complicata sul campo della Tezenis Verona, squadra che nutre ambizioni di alta classifica (9-7 sin qui per la Scaligera) che arriva proprio come i biancorossi da una sconfitta, patita sul campo di Avellino.

Per il tecnico biancorosso Sandro Dell’Agnello si tratta di un match insidioso al quale i biancorossi si presenteranno con l’incognita sulle condizioni di Justin Johnson. «È stata una settimana positiva, ci siamo focalizzati su Verona, stiamo bene anche se stiamo tribolando un po’ con le le condizioni di Johnson, vedremo se e come utilizzarlo».

La sconfitta casalinga contro Cantù racconta di una squadra che nonostante una serata negativa al tiro e all’indubbia forza degli avversari, se l’è giocata alla pari fino alle ultime curve del match. «Quella contro Cantù è una partita che al di là della sconfitta ci dà convinzioni nelle nostre possibilità, forza e fiducia nel lavoro che stiamo portando avanti. C’è voglia di reagire e riprendere la marcia, non è di certo una sconfitta che macchia questa prima parte di stagione. Ancora non siamo a metà stagione, c’è tanto da fare, ma se siamo lassù è perché ce lo siamo meritati».

Dal punto di vista tattico, gli scaligeri in settimana hanno cambiato l’americano, con Copeland, ex Pistoia, che ha sostituito Pullen. Un’incognita in più nella squadra di coach Alessandro Ramagli, già tanto fisica e quadrata, che predilige correre in contropiede, ma che non disdegna neanche il post basso grazie alla fisicità degli esterni. «Abbiamo analizzato i giocatori della Tezenis, Pullen è un play che agiva da 1 e da 2, Copeland è più tiratore, ha aumentato il loro livello di fisicità che è già alto. Dobbiamo ritrovare il ritmo, mi aspetto una risposta dalla squadra, uno step a livello mentale su un campo non facile, c’è comunque grande serenità tra i ragazzi e in tutto l’ambiente, siamo consapevoli dei nostri mezzi, ci giocheremo le nostre carte fino in fondo».

La squadra biancorossa, che è giunta nella città scaligera nel tardo pomeriggio di ieri, sarà seguita da un nutrito numero di sostenitori.