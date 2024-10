RivieraBanca da sogno: vittoria capolavoro con la Fortitudo (74-66) - Gallery

RivieraBanca Rimini-Flats Service Fortitudo Bologna 74-66

RBR: Camara 10 (3/3), Marini 12 (2/6, 1/7), Grande 18 (2/8, 4/9), Anumba (0/1, 0/1), Johnson 25 (4/10, 5/6), Masciadri 9 (1/3, 2/2), Bedetti (0/2 da tre), Simioni (0/1 da tre). Ruggeri, Amaroli e Bonfè NE. All. Dell’Agnello.

FORTITUDO: Sabatini 4 (2/5, 0/2), Gabriel 15 (3/4, 3/11), Bolpin 10 (2/4, 2/4), Fantinelli 4 (2/6, 0/2), Panni (0/1 da tre), Mian 15 (2/5, 3/9), Cusin 4 (2/3), Battistini 4 (1/3), Freeman 10 (5/8, 0/1). Braccio e Bonfiglioli NE. All. Cagnardi.

PARZIALI: 16-17, 28-37, 50-49.

ARBITRI: Miniati, Attard e Marzulli.

TIRI LIBERI: RBR 14/17, BOL 4/8.

TIRI DA DUE: RBR 12/31, BOL 19/38.

TIRI DA TRE: RBR 12/28, BOL 8/30.

NOTE - Spettatori 3.300.

Vittoria da sogno per Rimini. Una vittoria in rimonta senza Tomassini e Robinson (out causa schiena e inguine), contro una Fortitudo spocchiosa e in difficoltà che alla fine si è inchinata all’orgoglio biancorosso.