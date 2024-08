RivieraBanca, che tegola: Robert Johnson resta negli Stati Uniti

Colpo di scena. Robert Johnson resta negli Stati Uniti e non onorerà il contratto con Rivierabanca, che ora dovrà trovare un degno sostituto per completare il suo roster. Il direttore generale di Rbr Davide Turci: «Siamo rimasti tutti sbalorditi ed increduli, non ci saremmo mai aspettati una situazione del genere ma in questo momento non possiamo fare altro che accettare la scelta del giocatore e metterci a lavorare immediatamente per portare a Rimini il miglior giocatore possibile sia dal punto di vista tecnico che umano».