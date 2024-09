RivieraBanca, buona la prima contro Udine (85-71)

Rivierabanca Basket Rimini – Apu Old Wild West Udine 85-71 (13-19, 30-32, 59-47)

RIVIERABANCA: Anumba 5, Grande 7, Tomassini 12, Masciadri 3, Marini 22, Bedetti, Amaroli, Bonfè, Robinson 15, J. Johnson 6, Simioni 5, Camara 10. All.: Dell’Agnello.

OLD WILD WEST: Stefanelli 8, Bruttini 5, Alibegovic 2, Caroti 11, Hickey 13, X. Johnson 12, Agostini, Ambrosin 7, Da Ros 4, Pini 6, Ikangi 3. All.: Vertemati.

Buona la prima per la Rivierabanca Basket Rimini sull’Old Wild West Udine: i biancorossi di coach Dell’Agnello regalano al pubblico del Flaminio una prestazione da vera squadra, lottando prima e trasformando poi l’iniziale svantaggio in una bella vittoria su una squadra tra le più forti del campionato (85-71). Trascinata da Marini (22) e Robinson (15 + 6 assist), la Rivierabanca trova diverse bocche di fuoco nell’arco dei 40’, con 9 giocatori a punti, e chiude portando a casa l’intera posta in palio.