RivieraBanca avanti con Tomassini: “Felice di restare a Rimini”

La Rbr Rimini ha annunciato la conferma di Giovani Tomassini nel roster 2024/2025, uno tra gli italiani più esperti della serie A2. Lo scorso anno ha fatto registrare la doppia cifra di media nei punti segnati sia in stagione regolare (10,2 punti in 23 minuti di utilizzo) sia nella fase a orologio (10,7 punti di media in 26 minuti). Queste le parole di Giovanni Tomassini sulla sua conferma in Rbr: “Sono molto contento di rimanere a Rimini, perché la società sta crescendo e il mio obiettivo era quello di crescere con il club. Sono felice di quello che sta nascendo, il finale dello scorso anno, le due ultime settimane, ci hanno lasciato l’amaro in bocca e da li dobbiamo ripartire per migliorare. Il nostro obiettivo sarà quello di alzare ancora l’asticella, sono in attesa come tutti voi di conoscere chi saranno i nuovi giocatori, è molto positivo che la società si sta ulteriormente strutturando, come con l’arrivo di Alessandro Bolognesi”.